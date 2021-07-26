Томная Тина Кароль свела с ума нескромным декольте: "чувственная королева"

Тина томно позирует перед объективом фотографа, прикрыв в блаженстве глаза. Ее влажные приоткрытые губы придают кадру еще большую чувственность. Естественные локоны будто нарочито небрежно переброшены на одну сторону. Она показала на камеру роскошное декольте в белой майке на тонких бретелях.

"...и мир - свидетель этой любви..." - оставила интригующую подпись под кадром звезда.

Тина показала страстное интригующее фото (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники начали теряться в догадках – они предположили, что именно так звучит строчка из новой песни артистки. Не обошлось и без упоминаний о Дане Балане – некоторые фаны решили, что строки адресованы именно ему и даже понадеялись, что на новую композицию может быть снят совместный клип.