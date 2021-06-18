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Тонка талія і апетитні форми: Кайлі Дженнер блищить в спокусливій сукні

Автор: RBC.UA

Кайлі Дженнер запостила нові фото у вечірньому образі. Дівчина постала в компанії своїй мами Кріс Дженнер.

На нових фото у своєму блозі бізнесвумен і модель виглядає просто чарівно!

Кайлі Дженнер вибрала для виходу в світ чорну сукню з високим розрізом по нозі і шлейфом. З пишною обробкою і спідницею, воно зробило форми молодої мільярдерки ще більш виразними, а талію - тонкою. На додаток до вбрання дівчина одягла босоніжки на високих шпильках. Щоб виглядати максимально гламурно, вона звернулася до майстрів, які зробили їй високу вишукану зачіску, а також виразний макіяж.

Кайлі та Кріс Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кріс позує в довгій білій атласній сукні, прикрашеній тонким шнурком на талії. Мама і дочка обіймаються, стоячи посеред кімнати. "Возз'єднання KUWTK сьогодні ввечері на E!. Хто дивиться?", - написала Кайлі.

"Ох, цей лук", "Перша", " Ти виглядаєш приголомшливо, мала!", "Красуні", - такими компліментами нагородили їх фоловери.

Нагадаємо, нещодавно Кайлі возз'єдналася з батьком своєї дитини, американським музикантом Тревісом Скоттом. Пара вийшла в світ разом з дочкою.

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Кайли Дженнермодастильсемья