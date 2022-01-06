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Топ-5 спокусливих образів на вихід від Ірини Шейк, які наважиться повторити не кожна

Автор: RBC.UA

Ірина Шейк 6 січня відзначає 36-річчя. Згадуємо гарячі образи однієї з найбільш спокусливих моделей сучасності.

За роки роботи на подіумі модель взяла участь в показах всіх кращих брендів і знялася, мабуть, у всіх стилях. Але саме на спокусливі вбрання люблять робити акцент фотографи і стилісти.

Що не дивно: володарка ідеальних пропорцій фігури, яка не звикла рахувати калорії і обожнює своє нетрадиційно розкішне для моделі тіло вміє зробити образ максимально сексуальним.

Вона однаково добре виглядає в "глухих" сукнях, ефектних міні і шовкових піжамах. Милуємося найбільш провокаційними вбраннями Ірини Шейк, в яких вона виходила в світ за останній час.

Ірина Шейк у всіх образах спокуслива (фото: instagram.com/irinashayk)

Також дивіться, хто із зірок обожнює "голі" сукні: топ-10 гарячих образів від Ксенії Мішиної, Меган Фокс та інших.

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