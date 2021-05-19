У топі і легінсах: 54-річна Холлі Беррі захопила спортивною фігурою

Холлі Беррі позує в чорному топі, який оголив її живіт, а також легінсах. Вона позує практично без макіяжу і виглядає набагато молодше реального віку.

Холлі Беррі у відмінній формі і з новим бойфрендом (фото: instagram.com/halleberry)

"Я так рада поділитися з вами колаборацією @respin x @sweatybetty! Фітнес і гарне самопочуття так багато значили для мене в моєму житті, і участь у створенні спортивної лінії дозвілля була для мене радістю, і я не могла б придумати кращого партнера, ніж Sweaty Betty! Це жіночий бренд, який я особисто любила багато років, і це співробітництво здавалося справжнім і природним!",- написала голлівудська зірка під постом.

Також днями Холлі показала фото свого нового бойфренда. Зі співаком Ваном Хантом вона зустрічається вже майже рік. Довгий час знаменитості тримали свої стосунки в таємниці, але тепер Беррі готова ділитися фото з бойфрендом навіть в соцмережах.