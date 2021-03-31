Топлес на пляжі: Колишня дівчина Бреда Пітта засипала мережу гарячими фото з відпочинку

Ніколь Потуральскі, екс-кохана голлівудського актора Бреда Пітта, з часів розлуки з ним стала справжньою зіркою мережі. Модель і молода мама тепер досить популярний блогер, що не залишає своїх фоловерів без регулярного контенту.

І якщо зазвичай Ніколь показує свої карантинні будні, прогулянки з сином або стильні луки, то новий пост вона присвятила довгоочікуваному відпочинку. Дівчина порадувала відвертим фото топлес .

Ніколь позує на тлі моря, повернувшись до камери спиною. При цьому на ній тільки низ від купальника. Мокре волосся, вже помітний загар і романтична підпис у вигляді хвилі просто звели фанатів з розуму. Вони засипали модель емодзі у вигляді сердечок, вогників та інших приємних всім дівчатам "компліментів". Багато хто намагався з'ясувати, куди вирушила Потуральскі, але вона не стала відповідати фанатам.

Ніколь не сумує без Бреда (фото: instagram.com/nico.potur)

У сторіз модель написала, що вирушила назустріч пригодам. Виглядає Ніколь, як завжди, щасливого і безтурботного. Як видно, вона вже давно оговталася після розставання із голлівудським серцеїдом і анітрохи не сумує.