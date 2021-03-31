Топлес на пляже: Бывшая девушка Брэда Питта засыпала сеть горячими фото с отдыха

Николь Потуральски, экс-возлюбленная голливудского актера Брэда Питта, со времен расставания с ним стала настоящей звездой сети. Модель и молодая мама теперь овольно популярный блогер, который не оставляет своих подписчиков без регулярного контента.

И если обычно Николь показывает свои карантинные будни, прогулки с сыном или стильные луки, то новый пост она посвятила долгожданному отдыху. Девушка порадовала откровенным фото топлес .

Николь позирует на фоне моря, повернувшись к камере спиной. При этом на ней только низ от купальника. Мокрые волосы, уже заметный загар и романтичная подпись в виде волны просто свели фанатов с ума. Они засыпали модель эмодзи в виде сердечек, огоньков и прочих приятных всем девушкам "комплиментов". Многие пытались выяснить, куда отправилась Потуральски, но она не стала отвечать фанатам.

Николь не грустит без Брэда (фото: instagram.com/nico.potur)

В сториз модель написала, что отправилась навстречу приключениям. Выглядит Николь, как всегда, счастливой и беззаботной. По всей видимости, она уже давно оправилась после расставания с голливудским сердцеедом и ничуть не грустит.