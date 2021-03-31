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Топлес на пляжі: Колишня дівчина Бреда Пітта засипала мережу гарячими фото з відпочинку

Автор: Lite

Ніколь Потуральскі, екс-кохана голлівудського актора Бреда Пітта, з часів розлуки з ним стала справжньою зіркою мережі. Модель і молода мама тепер досить популярний блогер, що не залишає своїх фоловерів без регулярного контенту.

І якщо зазвичай Ніколь показує свої карантинні будні, прогулянки з сином або стильні луки, то новий пост вона присвятила довгоочікуваному відпочинку. Дівчина порадувала відвертим фото топлес.

Ніколь позує на тлі моря, повернувшись до камери спиною. При цьому на ній тільки низ від купальника. Мокре волосся, вже помітний загар і романтична підпис у вигляді хвилі просто звели фанатів з розуму. Вони засипали модель емодзі у вигляді сердечок, вогників та інших приємних всім дівчатам "компліментів". Багато хто намагався з'ясувати, куди вирушила Потуральскі, але вона не стала відповідати фанатам.

Ніколь не сумує без Бреда (фото: instagram.com/nico.potur)

У сторіз модель написала, що вирушила назустріч пригодам. Виглядає Ніколь, як завжди, щасливого і безтурботного. Як видно, вона вже давно оговталася після розставання із голлівудським серцеїдом і анітрохи не сумує.

Нагадаємо, дівчина нещодавно приміряла головний убір від українського дизайнера Руслана Багінського, доповнивши ним стильний образ.

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