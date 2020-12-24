RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Топлес на пляжі: Тіна Кунакі в одних трусиках похвалилася спортивною фігурою

Автор: Lite

Тіна Кунакі днями показала незвичайний знімок з нової рекламної кампанії відомого бренду Bvlgari. Молода дружина Венсана Касселя знялася у ванній, примірявши вечірнє плаття, розшите діамантами. Розкішне фото викликало бурхливу реакцію користувачів мережі. Незважаючи на те, що Тіна часто знімається для даного бренду, воно вийшло неймовірно спокусливим і виразним. І Кунакі вирішила продовжувати в тому ж дусі, виклавши нову порцію гарячих фото.

Тіна Кунакі на нових фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тіна з'явилася на нових знімках топлес: на стрункому тілі зірки одягнуте лише бікіні, яке являє собою практично мотузочку. Довгі засмаглі ноги, пружні сідниці і плавний вигин спини вразили фанатів так сильно, що вони не перестають захоплюватися, що "такою красивоюнародитися неможливо".

Пізніше Тіна Кунакі показала знімки з цієї серії, але тепер в іншому ракурсі. Дівчина позує в морській піні, яка тільки і прикриває голі груди дружини Венсана Касселя. Вона дивиться в камеру спокійно і загадково. Але, виявилося, дівчині було у воді просто холодно. "Заморожена під сонцем", - написала вона.

Раніше ми писали, що Венсан Кассель зворушливо зізнався в любові своїй дружині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України актерактрисаТина КунакиВенсан Кассель