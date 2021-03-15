ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Трендова стрижка і сміливе декольте: 46-річна Пенелопа Крус підірвала мережу новим образом

Новость на русском → Понеділок 15 березня 2021 20:28
Трендова стрижка і сміливе декольте: 46-річна Пенелопа Крус підірвала мережу новим образом Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)
Автор: Lite

Пенелопа Крус показала нові кадри з однієї з останніх зйомок для бренду, з яким співпрацює вже давно. 46-річна знаменитість захопила мережу своєю новою стрижкою і квітучим зовнішнім виглядом.

Фото Пенелопи з'явилися в її блозі мережі Instagram.

Актриса, яка славиться своїм розкішним волоссям, тепер приміряла нову зачіску. Пенелопа зробила довгий боб з освітленими пасмами, який навесні 2021 став трендовою зачіскою. Його приміряли вже багато знаменитостей, бажаючи перевтілитися до нового сезону. І не даремно! Стрижка робить образ свіжим, легким і молодим, у чому можна переконатися, дивлячись на Крус.

Трендова стрижка і сміливе декольте: 46-річна Пенелопа Крус підірвала мережу новим образомТрендова стрижка і сміливе декольте: 46-річна Пенелопа Крус підірвала мережу новим образомПенелопа Крус в новому образі (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Доповнили лук макіяж з яскраво-червоними губами, бездоганним тоном шкіри, а також чіткими бровами. З одягу Пенелопа обрала чорний топ з екстремальним декольте, продемонструвавши свої пишні груди. Зверху вона накинула бежевого відтінку шубку.

"О мій бог!" "Яка ж ти красива", "Це волосся", "Дивна", "Цей образ чудовий, і я просто закоханий в зачіску", - не можуть намилуватися фанати.

Раніше ми писали, що Пенелопа відвідала показ Chanel, підкоривши світ бездоганною фігурою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу актриса мода красота
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У метро Києва відбувся черговий колапс: люди стояли навіть на сходах
У метро Києва відбувся черговий колапс: люди стояли навіть на сходах