Трендова стрижка і сміливе декольте: 46-річна Пенелопа Крус підірвала мережу новим образом

Пенелопа Крус показала нові кадри з однієї з останніх зйомок для бренду, з яким співпрацює вже давно. 46-річна знаменитість захопила мережу своєю новою стрижкою і квітучим зовнішнім виглядом .

Актриса, яка славиться своїм розкішним волоссям, тепер приміряла нову зачіску. Пенелопа зробила довгий боб з освітленими пасмами, який навесні 2021 став трендовою зачіскою. Його приміряли вже багато знаменитостей, бажаючи перевтілитися до нового сезону. І не даремно! Стрижка робить образ свіжим, легким і молодим, у чому можна переконатися, дивлячись на Крус.

Пенелопа Крус в новому образі (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Доповнили лук макіяж з яскраво-червоними губами, бездоганним тоном шкіри, а також чіткими бровами. З одягу Пенелопа обрала чорний топ з екстремальним декольте, продемонструвавши свої пишні груди. Зверху вона накинула бежевого відтінку шубку.

"О мій бог!" "Яка ж ти красива", "Це волосся", "Дивна", "Цей образ чудовий, і я просто закоханий в зачіску", - не можуть намилуватися фанати.