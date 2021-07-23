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Всі на тренування! Кайлі Дженнер підкорила спортивною фігурою в трендовому образі

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США, П'ятниця 23 липня 2021 18:24
Всі на тренування! Кайлі Дженнер підкорила спортивною фігурою в трендовому образі Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайлі Дженнер знає, що шанувальники обожнюють її фігуру. А тому стала частіше ділитися лайфхаками, як їй вдається виглядати так чудово. Як завжди, головний секрет простий: спорт.

Новий пост зірка присвятила мотивації фанатів. Надихаємося!

Кайлі позує в образі для тренувань трендового лавандового відтінку: легінсах з високою посадкою і короткому топі, який дозволив показати частину бездоганного преса знаменитості. Дженнер позує в своєму будинку перед походом в спортзал і виглядає спокійною і умиротвореною.

"Ідемте займатися зі мною!", - написала дівчина, закликаючи фанатів до воркауту. Макіяж і укладку зірка робити не стала, щоб не втрачати час. Також на фото відмінно видно новий манікюр Кайлі. Цього разу велика любителька яскравих ідей для нігтів віддала перевагу класичному френчу. Незмінними залишилися максимальна довжина і прямокутна форма.

Всі на тренування! Кайлі Дженнер підкорила спортивною фігурою в трендовому образіВсі на тренування! Кайлі Дженнер підкорила спортивною фігурою в трендовому образіВсі на тренування! Кайлі Дженнер підкорила спортивною фігурою в трендовому образіКайлі Дженнер до тренування готова (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, днями старша сестра Кайлі - Кім Кардашьян - показала, що також регулярно тренується для бездоганної фігури.

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спорт фигура стиль мода Кайли Дженнер
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