За три долари з секонд-хенду: експерт розповів всю правду про сценічні образи Джамали і Тіни Кароль

Тіна Кароль (фото: LIVE)

За останній час сценічний образ Тіни Кароль дуже змінився. Замість жіночних суконь та червоної помади співачка почала обирати обтягуючі комбінезони, абстрактні принти та боа із живої змії. Експерт вважає, що таке радикальне перевтілення може бути пов'язаним зі змінами в особистому житті зірки.

В неї зараз такий шлюбний період, що вона роздягається усе більше. Однак і костюм, і боді, сидять на ній ідеально. Схоже на те, що вони виконані за індивідуальним ескізом, адже повністю відповідають сучасним модним тенденціям. Вартість, наприклад, сукні за індивідуальним ескізом може сягати 500 доларів.

На думку Смоліна, агресивна сексуальність однозначно підходить співачці.

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Настя Каменських (фото: LIVE)

Що стосується сценічних образів Насті Каменських, то в них яскраво проявляється любов артистки до Латинської Америки.

Її комплекти виглядають доволі дивно. Те, що вони розшиті паєтками та кеменями свід-чить про високу вартість - оскільки це ручна робота, це завжди трудоємкісний процес. Думаю, що приблизна ціна - 1,5-2 тисячі доларів. Однак весь образ виглядає доволі “груз-новато” - забагато елементів. Можна було б залишити щось одне і було б краще.

Джамала, на думку Сєржа Смоліна, теж обрала не найкращий образ для виступу на одній із недавніх зіркових вечірок. Чудернацька конструкція за її спиною та космічний лук притягува-ли здивовані погляди глядачів.

Джамала (фото: LIVE)

Вона виглядає так собі: видно, що це дешево. Річ наче з секонд-хенду - не більше 3 доларів. Відверто кажучи, таке треба викидати або спалювати.

Цей сценічний образ є авторським баченням стилістів самої співачки та одного з українських брендів.