Дряпала йому обличчя: Оля Полякова вразила зізнаннями про скандали з чоловіком

"Мені це потрібно було. Я істеричка. Мені потрібен невротизм у відносинах. А йому це зовсім не потрібно було, він це терпів, але перевчив. Припустимо, я била посуд об стіну – це я не в істериці. Сцени ж немає! Ніде "Гоп-гоп!" – і я гопала в сім'ї. Била посуд, дряпала йому обличчя так, що він приходив на роботу і говорив, що на нього собака стрибнула. Він говорив: "Оля, мене ж люди бачать". Я казала: "Ну, придумай що-небудь, ти ж розумний", – поділилася співачка.



Полякова зізналася, що також могла вискочити вночі з машини і втекти в ліс.



"Що робить чоловік? Починає тікати, наздоганяти? Ні! Він брав і їхав. І пару раз він поїхав, і я перестала вискакувати з машини", – повідомила артистка.

Оля Полякова відверто розповіла про скандали, які влаштовувала чоловікові

Виконавиця розповіла, що, коли побила дорогий посуд, чоловік попросив її придбати новий сервіз. Ціна її вразила.



"І коли я прийшла, а чашка коштує $70, а я набила не знаю на скільки, я перестала бити посуд. І так потихеньку стала нормальною. І, звичайно ж, у мене з'явилася сцена, де я могла віддати всю свою енергію", – зазначила Полякова.

За словами Суперблондинки, саме чоловік допоміг їй змінитися і навчив радіти.

"Це той чоловік, який навчив мене жити в моменті і радіти. Він показав, що щастя є кожен день, немає приводу сумувати. Якщо запитати, як у нього справи, він завжди відповість – "розкішно". І це правда, він так себе відчуває. Раніше мене роздирали комплекси, нерішучість, протиріччя, а він був на лайті. Це мене заспокоювало", – відкрилася зірка.

Оля Полякова з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/polyakovamusic)