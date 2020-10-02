Целюліт красі не перешкода: Ешлі Грем в бікіні довела, що виглядає розкішно навіть вдома

Ешлі Грем відома своєю любов'ю до провокацій. Вона завжди виступає за любов до себе і до свого тіла, не боячись виставляти його недоліки. За це її і обожнюють численні фанати. В період вагітності вона демонструвала розтяжки, целюліт і зайві кілограми. А після пологів модель довго приходила у звичну форму, показуючи, як це нелегко. Тепер щаслива матуся радує фанатів відео, де годує малюка в громадських місцях, зціджує молоко в таксі і змінює синові памперси...

Ешлі на нових фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Але на цьому провокації з боку пишнотілої красуні не закінчилися. Цього разу вона опублікувала серію провокаційних фото, на яких постала в один стрінгах. Кадри зроблені в домашній обстановці і покликані показати модель такою, яка вона є – без прикрас. Як завжди, вона не стала приховувати целюліт на стегнах, а навіть пожартувала про зайві кілограми у підпису. "Виглядає, як ніби спагетті попрямували прямо в мою дупу", – написала 32-річна красуня. Порожню тарілку з-під спагетті вона також продемонструвала світу.

Модель не відмовляє собі ні в чому (фото: instagram.com/ashleygraham)

Фото моделі викликали суперечливі думки. Половина була в захваті, відзначаючи сміливість і красу Ешлі. А друга половина висловила думку, що Грем могла б вибрати і більш вдалі фото.

Нагадаємо, нещодавно Ешлі Грем постала в розкішному образі в дусі Софі Лорен. Модель вийшла на подіум міланського Тижня моди.