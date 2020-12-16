Твоїй дівчинці погано без тебе: Дана Балана закликають повернутися на "Голос країни"

Дана Балана, який два сезони поспіль був наставником "Голосу країни", просять повернутися в суддівське крісло. Це місце, на думку багатьох фоловерів, не по праву зайняв Олег Винник.
Молдовський музикант розмістив в Instagram філософський пост, який викликав неоднозначну реакцію шанувальників.
"Про що говорять очі після неможливого поєдинку з долею?" - підписав він чорно-білий знімок.
Дан Балан викликав реакцію шанувальників "Голосу країни" (скрін: instagram.com/danbalan)
Багато підписників Балана розцінили такий пост, як жалкування про те, що артист не буде частиною "Голосу країни" у новому сезоні. Дехто шкодує, що на "Голосі" тепер не буде хімії між ним і Тіною Кароль.
Нагадаємо, що наставниця Дана Балана Оксана Муха перемогла на "Голосі країни" у 2019 році.
Раніше ми писали, що в новому сезоні 2021 шоу зазнає зміни. Через це організатори назвали його "Голос країни. Перезавантаження". Наставниками в проєкті стануть Тіна Кароль, Діма Монатік, Надя Дорофєєва та Олег Винник.
Зазначимо, що Винник вже встиг нарватися на критику через свою участь у шоу.