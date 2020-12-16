Твоей девочке плохо без тебя: Дана Балана призывают вернуться на "Голос країни"

Дана Балана, который два сезона подряд был наставником "Голоса країни", просят вернуться в судейское кресло. Это место, по мнению многих фолловеров, не по праву занял Олег Винник.

Молдовский музыкант разместил в Instagram философский пост, который вызвал неоднозначную реакцию поклонников.

"О чем говорят глаза после невозможного поединка с судьбой?" - подписал он черно-белый снимок.

Дан Балан вызвал реакцию поклонников "Голоса країни" (скрин: instagram.com/danbalan)

Многие подписчики Балана расценили такой пост, как сожаление о том, что артист не будет частью "Голоса країни" в новом сезоне. Кое-кто сожалеет, что на "Голосе" теперь не будет химии между ним и Тиной Кароль.

"Говорят: "Я что, все проспал? Почему в моем кресле Винник?!"

Как жаль, что ты не тренер "Голоса".

Так хочу, чтоб с Тиной был... Такая красивая пара...

Ооох, любимый наш. Там твоей девочке на "Голосе" плохо без тебя.

Напомним, что наставница Дана Балана Оксана Муха победила на "Голосе країни" в 2019 году.

Ранее мы писали, что в новом сезоне 2021 шоу претерпит изменения. Из-за этого организаторы назвали его "Голос країни. Перезавантаження". Наставниками в проекте станут Тина Кароль, Дима Монатик, Надя Дорофеева и Олег Винник.

Отметим, что Винник уже успел нарваться на критику из-за своего участия в шоу.