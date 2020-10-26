Українка з найбільшими грудьми показала нові пікантні фото в білизні

Міла Кузнєцова, володарка титулу "Найбільші натуральні груди України", опублікувала нові спокусливі знімки в сексуальній спідній білизні чорного кольору.

Модель з 15-м розміром грудей поділилася спокусливими знімками з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram. Вона доповнила свій образ діадемою і сережками.

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Шанувальники Кузнєцової оцінили її образ і залишили свої захоплені коментарі. Варто зазначити, що знімки набрали майже 10 тисяч лайків.

Фігура топ, красиво;

Красиві великі стегна, як я і хотіла;

Все дуже красиво і акуратно;

Мені навіть фотографії сподобалися, Міла ти сексі;

Попа вогонь.

Нагадаємо, Міла Кузнєцова вразила шанувальників своїм гарячим фото в яскраво-червоному купальнику на тлі соковитої трави. Українка доповнила образ сонцезахисними окулярами і витонченими сережками.

Раніше ми писали про те, що Міла Кузнєцова крім моделінгу та участі в різних шоу, займається боксом, єдиноборствами та іншими активними видами спорту.

Дівчина також розповіла, що з таким розміром потрібно ретельно берегти себе, оскільки від ваги грудях страждає в першу чергу спина. Вона підкреслила, що на її сторінку підписується багато чоловіків, які реагують на груди.