Дуже навіть україночки: Віктор Павлік підтримав дует Анна-Марія і "підірвав" мережу

Віктор Павлік нарвався на критику в мережі від своїх шанувальників за спільне фото зі скандальним дуетом Анна-Марія - співачками Анною і Марією Опанасюк, які раніше викликали обурення українців через свою позицію щодо Криму. Підписники різко відреагували на знімок популярного українського артиста в обіймах колишніх учасниць Нацвідбору на Євробачення 2019.

Сам же музикант, який опублікував фото в Facebook, тепло висловився на адресу дівчат.

Дует Анна-Марія (фото: facebook.com/annamariashow)

"Дівчатка, мої колеги, Анна і Марія Анна-Марія Опанасюк (дует Анна-Марія)", - підписав Павлик кадр.

Після цього під постом розгорнулася гаряча дискусія - шанувальники співака дорікали його в потуранні "концептуально зашквареним" сестрам Опанасюк, які "не знають, чий Крим".

Віктор Павлік та дует Анна-Марія (фото: facebook.com/vpavlik100)

Після таких випадів Віктор заступився за дует Анна-Марія і відповів у коментах, що критика - марна, вони насправді позитивні, з правильною позицією.

"Зовсім вони не зашкварені, а абсолютно нормальні класні позитивні люди, з правильною своєю позицією... це у вас ілюзія... і незважаючи навіть, що вони з Криму, вони дуже навіть україночки і душею і серцем вони тут! Так не можна до людей ставитися... Не по християнськи, як мінімум", - написав Павлик.

Незабаром і самі Анна та Марія Опанасюк долучилися до суперечки й почали виправдовуватися: "А цікаво, чим і як ми, як Ви кажете, "зганьбили" свою країну? Тим, що намагаємося якісно і чесно робити свою справу у своїй країні, незважаючи на всі складності (артисти зрозуміють), пишемо пісні українською мовою, тим самим, вносимо свій внесок у розвиток саме української музики, платимо податки, беремо участь у багатьох благодійних концертах і проектах, і насправді любимо і поважаємо свою країну і людей Нікому і нічого поганого за своє життя ми не зробили, бачить Бог. Жоден закон ми не порушили. Ми живемо по совісті. Про якихось корисливі цілі Ви говорите?? Ви нас зовсім не знаєте, а щось стверджуєте... Судите. Не треба вважати себе більше українцем, ніж ми. Україна дуже різна. Але це не означає, що той, хто голосніше за всіх вигукує "Слава Україні" є найбільшим патріотом. Для нас патріотизм в іншому, в справах.

Всього найкращого".

Фото: скрін коментаря дуету " Анна-Марія

"Дівчинки, а не виправдовуйтеся! Є Бог, він все бачить! Догоджай Богу, а не людям", - закликав Віктор Павлик.

Однак дискурс у мережі та обмін звинувачень продовжився.

Фото: скрін коментарів

Нагадаємо, раніше дует Анна-Марія "рознесли" за участь у конкурсі в Росії.

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