Український гурт зробив англомовну версію пісні, створеної автором хіта Макса Барських

Як і оригінальний трек, "Say That You Love Me" про особисті переживання і коливання у питанні "кохає чи не кохає"? Сингл просякнутий легкістю та літнім вайбом, тому прослуховування треку здатне розтопити закам’яніле серце та відновити відчуття щастя.

Учасники гурту МАХА (фото: Muscreators)

"Восени у якості експерименту ми презентували сингл "Paradise" - англомовна версія треку "Полечу". Після ексклюзивної презентації синглу на стрімінговій платформі Spotify, для нас було неочікувано, коли ми почали отримувати позитивні відгуки від наших слухачів та європейської аудиторії. Люди почали активно підписуватися на наші соціальні мережі та позитивно відкликатися про нашу творчість. Ми не планували робити новий трек англійською, але після релізу нашого крайнього синглу "Любит не любит" разом із нашою командою було вирішено робити англомовну варіацію й на "Любит не любит", оскільки хочемо донести концепцію та потенціал треку до кожного, незалежно від мови спілкування", - коментує фронтвумен гурту Марина Остапенко.