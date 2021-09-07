Украинская группа сделала англоязычную версию песни, созданной автором хита Макса Барских

Участники группы МАХА (фото: Muscreators)

"Осенью в качестве эксперимента мы представили сингл "Paradise" - англоязычная версия трека "Полечу". После эксклюзивной презентации сингла на стриминговой платформе Spotify, для нас было неожиданно, когда мы начали получать положительные отзывы от наших слушателей и европейской аудитории. Люди начали активно подписываться на наши социальные сети и положительно отзываться о нашем творчестве. Мы не планировали делать новый трек на английском, но после релиза нашего крайнего сингла "Любит не любить" вместе с нашей командой было решено делать англоязычную вариацию и на "Любит не любит", поскольку хотим донести концепцию и потенциал трека к каждому, независимо от языка общения", - комментирует фронтвумен группы Марина Остапенко.