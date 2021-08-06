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Українська Мерилін Монро: Лілія Ребрик блиснула стрункими ніжками у сукні-вишиванці

Автор: Марина Настевич

Українська актриса і відома телеведуча програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик мимоволі перевтілилася в Мерилін Монро. Зірка поділилася відеороликом зі зйомки до Дня Незалежності 2021, в якому їй довелося утримувати коротке плаття, яке вітер так і норовив задерти.

Відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У кадрі 40-річна Ребрик позує на даху висотки в стильній рожевій сукні-вишиванці з чорним орнаментом. Ефектний образ доповнюють сині туфлі-човники і такого ж кольору масивні сережки.

Гуляючий на даху сильний вітер задирає поділ її плаття і розтріпує волосся - однак Лілія не розгубилася і почала кокетливо утримувати наряд, як у знаменитому відео з Мерилін Монро. У процесі боротьби ведучої зі стихією можна помилуватися її стрункими ніжками, які вітер не раз оголює.

"Готуємо для Вас святковий випуск @ranok_ua до Дня незалежності. Не всі кадри увійдуть в ефір, тому нехай це залишиться тут", - підписала публікацію Ребрик.

Фолловери тут же охрестили її "українською Монро" і викупали в компліментах.

  • Ліля, ви БОГИНЯ краси
  • Найкрасивіша і найкраща в світі ведуча
  • Класно вийшло
  • Ви неймовірно гарна та жіночна
  • А які ноги довгі!!!
  • Шикарне плаття і Лілія класна
  • Класне відео, можна дивитися безкінечно
  • Яка ж Ви гарна
  • Ліля, ви Монро України! Краща
  • Мені сподобалось більш ніж Монро, Ліля, супер, бомбезне відео!!!
  • Мерилін Монро наша
  • Мерилін по украінські
  • Українська Мерлін
  • Монро відпочиває!!!!

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розповіла про поїздку в Болгарію в умовах пандемії і дала пораду туристам.

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Лілія Ребриктелеведущая