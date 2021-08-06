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Украинская Мэрилин Монро: Лилия Ребрик сверкнула стройными ножками в платье-вышиванке

Автор: Марина Настевич

Украиская актриса и известная телеведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик невольно перевоплотилась в Мэрилин Монро. Звезда поделилась видеороликом со съемки ко Дню независимости 2021, в котором ей пришлось удерживать короткое платье, которое ветер так и норовил задрать.

Видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре 40-летняя Ребрик позирует на крыше высотки в стильном розовом платье-вышиванке с черным орнаментом. Эффектный образ дополняют синие туфли-лодочки и такого же цвета массивные сережки.

Гуляющий на крыше сильный ветер задирает подол ее платье и растрепывает волосы - однако Лилия не растерялась и принялась кокетливо удерживать наряд, как в знаменитом видео с Мэрилин Монро. В процессе борьбы ведущей со стихией можно полюбоваться ее стройными ножками, которые ветер не раз обнажает.

"Готуємо для Вас святковий випуск @ranok_ua до Дня незалежності. Не всі кадри увійдуть в ефір, тому нехай це залишиться тут", - подписала публикацию Ребрик.

Фолловеры тут же окрестили ее "украинской Монро" и искупали в комплиментах.

  • Лиля, вы БОГИНЯ красоты
  • Самая красивая и самая лучшая в мире ведущая
  • Классно получилось
  • Ви неймовірно гарна та жіночна
  • А какие ноги длинные!!!
  • Шикарное платье и Лилия классная
  • Класне відео, можна дивитися безкінечно
  • Яка ж Ви гарна
  • Лиля, вы Монро Украины! Лучшая
  • Мені сподобалось більш ніж Монро, Ліля, супер, бомбезне відео!!!
  • Мерилін Монро наша
  • Мерилiн по украiнськi
  • Українська Мерлін
  • Монро отдыхает!!!!

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала о поездке в Болгарию в условиях пандемии и дала совет туристам.

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Лилия Ребриктелеведущая