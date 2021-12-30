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Українська співачка Nestee склала конкуренцію азіатським хітмейкерам: чуттєве танцювальне відео

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Четвер 30 грудня 2021 17:47
Українська співачка Nestee склала конкуренцію азіатським хітмейкерам: чуттєве танцювальне відео Українська співачка Nestee (фото: прес-служба)
Автор: Ольга Турчанікова

Пісня "Dragon in me" – дебютна композиція української виконавиці Nestee. Натхненна естетикою азіатської культури, дівчина написала її на одному диханні.

"Слова прийшли самі собою, пізно вночі, а хук для композиції народився трохи пізніше", – згадує Настя (справжнє ім'я артистки).

Аранжування пісні зробив звукорежисер Михайло Толмачов – вокальний тренер, який готує конкурсантів до дитячого Євробачення. Творчий тандем створив витончений мікс, який втілив трендові молодіжні напрямки.

Українська співачка Nestee склала конкуренцію азіатським хітмейкерам: чуттєве танцювальне відео

Nestee захоплюється азіатською культурою (фото: прес-служба співачки)

"Використовуючи в саунді біти і баси, хвилюючі приємні вокали Nestee, ми досягли компромісу для сприйняття треку як європейської, так і азіатської аудиторією. Це симбіоз культур і напрямків, коли народжується щось нове", –характеризує пісню звукорежисер.

Кліп на дебютний сингл співачки "Dragon in me" – красива казка про кохання, трансформації і невловимість міфічної істоти.

Українська співачка Nestee склала конкуренцію азіатським хітмейкерам: чуттєве танцювальне відео

З наївної покірної дівчини Nestee перетворюється на небезпечну сексуальну супутницю Дракона (фото: прес-служба співачки)

У відео показана історія художниці, картини якої оживають. Це класичний сюжет античних часів, тільки сьогодні творець – ніжна сором'язлива дівчина. В душі її вирують неабиякі пристрасті.

"Пробуди в мені дракона", – закликає вона.

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