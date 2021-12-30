Українська співачка Nestee склала конкуренцію азіатським хітмейкерам: чуттєве танцювальне відео

Nestee захоплюється азіатською культурою (фото: прес-служба співачки)

"Використовуючи в саунді біти і баси, хвилюючі приємні вокали Nestee, ми досягли компромісу для сприйняття треку як європейської, так і азіатської аудиторією. Це симбіоз культур і напрямків, коли народжується щось нове", –характеризує пісню звукорежисер.

Кліп на дебютний сингл співачки "Dragon in me" – красива казка про кохання, трансформації і невловимість міфічної істоти.

З наївної покірної дівчини Nestee перетворюється на небезпечну сексуальну супутницю Дракона (фото: прес-служба співачки)

У відео показана історія художниці, картини якої оживають. Це класичний сюжет античних часів, тільки сьогодні творець – ніжна сором'язлива дівчина. В душі її вирують неабиякі пристрасті.

"Пробуди в мені дракона", – закликає вона.