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Українська співачка розповіла про оманливу ілюзію розкішного життя

Автор: Lite

Українська співачка, учасниця шоу "Голос країни" SHADU розповіла про оманливу ілюзію розкішного життя.

Допис такого змісту артистка опублікувала в своєму Instagram.

"Як цікаво влаштований наш характер. Кілька років тому я годинами "залипала" на сторінки модних інстадів, які мали круту роботу/бізнес та на додачу успішного чоловіка. Шикарні подарунки, машини, чоловік як Джеймс Бонд", - пише співачка.

Я запитувала себе: "А що я роблю не так?".

"У мені росло зі швидкістю світла почуття, що я невдаха і ось так я і дивитимуся на чужу казку вічно. І яке було моє розчарування, коли ту чи іншу "левицю" ловили на обмані чи не в кожному пості: подарована чоловіком сумка не оригінал, успішний бізнес давно закритий, хлопець розважається у вихідні у стрипклубі, шикарний номер готелю на Мальдівах знятий на годину для фотосесії", - додає зірка.

Також Ксенія Шадурська (справжнє ім'я артистки) відверто розповіла, що втратила віру та впала у депресію.

"Мій світ руйнувався! Серіал закінчувався! Я не розуміла, як так могло статися, що підсіла на чуже життя і зовсім перестала контролювати своє. Більше того, мене ще більше охоплювала депресія через те, що я повелася, як не нормальна, на вигадану реальність", - додала вона.

Широке оповідання та розвінчання міфів співачка обіцяє продовжити невдовзі у другій частині посту.

Раніше SHADU заговорила про токсичні відносини, щоб підтримати жінок.

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