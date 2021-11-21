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Украинская певица рассказала об обманчивой иллюзии роскошной жизни

Автор: Lite

Украинская певица, участница шоу "Голос країни" SHADU рассказала об обманчивой иллюзии роскошной жизни.

Сообщение такого содержания артистка опубликовала в своем Instagram.

"Как интересно устроен наш характер. Несколько лет назад я часами "залипала" на страницы модных инстадив, которые имели крутую работу/бизнес и в придачу успешного мужчину. Шикарные подарки, машины, мужчина как Джеймс Бонд", - пишет певица.

Она спрашивала себя: "А что я делаю не так?".

"Во мне росло со скоростью света чувство, что я неудачница и вот так я и буду смотреть на чужую сказку вечно. И каково было мое разочарование, когда ту или иную "львицу" ловили на обмане чуть ли не в каждом посте: подаренная мужем сумка не оригинал, успешный бизнес давно закрыт, парень развлекается в выходные в стрипклубе, шикарный номер отеля на Мальдивах снят на час для фотосессии", - отмечает звезда.

Также Ксения Шадурская (настоящее имя артистки) откровенно рассказала, что потеряла веру и впала в депрессию.

"Мой мир рушился! Сериал заканчивался! Я не понимала, как так могло случиться, что подсела на чужую жизнь и совсем перестала контролировать свою. Более того, меня еще больше охватывала депрессия из-за того, что я повелась, как не нормальная, на вымышленную реальность", - добавила она.

Широкое повествование и развенчание мифов певица обещает продолжить вскоре во второй части поста.

Раньше SHADU заговорила о токсичных отношениях, чтобы поддержать женщин.

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