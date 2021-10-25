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Українська співачка заговорила про токсичні відносини, щоб підтримати жінок

Автор: Lite

Учасниця шоу "Голос країни" SHADU в новій пісні "Не делай мне волны" вирішила гучно підняти тему токсичних відносин.

У композиції співачка відверто говорить тет-а-тет зі своїми почуттями, розмірковує і переконує себе, що власне "Я" і почуття впевненості дуже важливі.

До слова, вся творчість Ксенії Шадурської (справжнє ім'я артистки) побудована на мотивації і підтримці жінок.

Ксенія Шадурська (фото: instagram.com/offi_shadu)

"Це історія про токсичність і залежність у відносинах. Моя героїня прекрасно розуміє, що чоловік не готовий на серйозні рішення та стосунки. Він з'являється тоді, коли хоче. Проте, як тільки у неї зароджуються нові відносини, він відразу стає на шляху, так як не може її відпустити. Тому все її життя як на хвилях - то вгору, то вниз", - каже артистка.

Раніше SHADU розповіла шокуючу історію, яка трапилася з нею і її друзями.

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