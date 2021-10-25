Украинская певица заговорила о токсичных отношениях, чтобы поддержать женщин

Участница шоу "Голос країни" SHADU в новой песне "Не делай мне волны" решила громко поднять тему токсичных отношений.
В композиции певица откровенно говорит тет-а-тет со своими чувствами, рассуждает и убеждает себя, что собственное "Я" и чувство уверенности очень важны.
К слову, все творчество Ксении Шадурской (настоящее имя артистки) построено на мотивации и поддержке женщин.
Ксения Шадурская (фото: instagram.com/offi_shadu)
"Это история о токсичных со зависимых отношениях. Моя героиня прекрасно понимает, что мужчина не готов на серьезные отношения. Он появляется тогда, когда хочет. Тем не менее только у нее зарождаются новые отношения, он сразу становится на пути, так как не может ее отпустить. Поэтому вся ее жизнь как на волнах - то вверх, то вниз", - говорит артистка.
Раньше SHADU рассказала шокирующую историю, которая случилась с ней и ее друзьями.