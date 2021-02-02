Українська поп-зірка в одному боді показала, як збільшує груди: пікантне відео

Сама співоча ведуча Ольга Цибульська радує шанувальників не тільки пікантними фото і сміливими заявами, але і своїм іскрометним гумором. На цей раз вона вирішила поділитися секретним лайфхаком, як збільшити груди швидко і без зайвих витрат.
На сторінці співачки в Instagram з'явилося кумедне відео, на якому вона позує в напівпрозорому боді з корсетною ліфом і червоній накидці. На камеру співачка показує, як за лічені хвилини збільшити розмір грудей.
"На карантині немає корпоративів, немає грошей на Едгара Камінського. Тому робимо так", - співачка продемонструвала наочний майстер-клас, як зробити "трієчку". Вона просто поклала в ліф на кісточках паперові носові хустки.
У підписі під відео Оля запропонувала шанувальникам пройти своєрідний тест на схожість з нею.
"На скільки відсотків ми схожі? Рахуй і пиши у коментарях. Завжди думаю, що у нас з тобою купа спільного і звертаюся до тебе, як до себе. Але бути різними теж круто! Перевіримо? ⠀
Підписники артистки тут же кинулися вираховувати ступінь схожості з нею і ділитися своїми результатами. "Красуня", "Сексі крихітка", "Цибульська, ти кльова", "Киця, ти прекрасна", "Крихітка-малятко", - писали компліменти фолловери Олі.
Нагадаємо, що раніше Оля Цибульська зізналася, чому вирішила схуднути на 13.5 кіло.