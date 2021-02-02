Українська поп-зірка в одному боді показала, як збільшує груди: пікантне відео

Сама співоча ведуча Ольга Цибульська радує шанувальників не тільки пікантними фото і сміливими заявами, але і своїм іскрометним гумором. На цей раз вона вирішила поділитися секретним лайфхаком, як збільшити груди швидко і без зайвих витрат.

На сторінці співачки в Instagram з'явилося кумедне відео, на якому вона позує в напівпрозорому боді з корсетною ліфом і червоній накидці. На камеру співачка показує, як за лічені хвилини збільшити розмір грудей.

"На карантині немає корпоративів, немає грошей на Едгара Камінського. Тому робимо так", - співачка продемонструвала наочний майстер-клас, як зробити "трієчку". Вона просто поклала в ліф на кісточках паперові носові хустки.

У підписі під відео Оля запропонувала шанувальникам пройти своєрідний тест на схожість з нею.

"На скільки відсотків ми схожі? Рахуй і пиши у коментарях. Завжди думаю, що у нас з тобою купа спільного і звертаюся до тебе, як до себе. Але бути різними теж круто! Перевіримо? ⠀

5% легко розповім про свій учорашній секс і про согоднішний сніданок ⠀

5% часто слухаю пісні, які нагадують мені романтичні пригоди ⠀

10% люблю чоловіка зі світлими очима ⠀

5% не люблю бюстгальтер ⠀

10% люблю одяг, в якому відчуваю себе сексі ⠀

5% плітки тільки додають мені крил ⠀

10% люблю читати ⠀

5% вільно розмовляю іспанською ⠀

5% знаю, що мій колишній дивиться мої Сторіс

10% хочу тут і зараз - це про мене ⠀⠀

5% легко знайомлюся з новими людьми ⠀

5% люблю бути в центрі уваги ⠀

10% не читаю телефон свого чоловіка ⠀

10% брешу, що не читаю телефон свого чоловіка"

Підписники артистки тут же кинулися вираховувати ступінь схожості з нею і ділитися своїми результатами. "Красуня", "Сексі крихітка", "Цибульська, ти кльова", "Киця, ти прекрасна", "Крихітка-малятко", - писали компліменти фолловери Олі.

Нагадаємо, що раніше Оля Цибульська зізналася, чому вирішила схуднути на 13.5 кіло.