Українська ТБ-зірка дала поради, як швидко схуднути до літа: це найкращий спосіб!

"Не так давно відкрила для себе з нової сторони заняття спортом у залі. Я колись розповідала, що була прихильником спорту вдома, але зараз все кардинально змінилося. Головне, що я зрозуміла — напрямків у спорті дуже багато! Головне — вибрати щось своє. Наприклад, мені зовсім не підходять монотонні заняття з повторюваними рухами на тренажері. Я набагато простіше сприймаю спорт у форматі гри, дослідження себе і своїх можливостей!" – розповіла телезірка.

Анастасія Іванюк (Фото: пресслужба)

Які вправи допомагають завжди бути у формі

Настя обожнює присідання.

"Мені завжди приємно дивитися на красиві силуети людей. Повірте, прості присідання — це найкращий спосіб побачити в дзеркалі ті самі бажані апетитні форми. Не обов'язково відразу присідати по 100 раз, досить почати з щоденних присідань по 30-40 разів, і результат буде видно. Звичайно, однієї вправи для досягнення цілей недостатньо, але з цього можна почати", - зазначила вона.

Анастасія Іванюк (Фото: пресслужба)

Що робити, щоб швидко схуднути?

Секрет актриси максимально простий - моментально виключити зі свого раціону цукор і борошно.

"Чесно кажучи, у мене є привід для гордості — я виробила дуже стійку силу волі. Якщо буде потрібно, то до хліба і до шоколадок я не буду підходити тижнями. Звичайно, виключати різко такі продукти не варто. Найкраще замінити чимось корисним завжди, а не тільки для схуднення. Але буду чесною — зараз грішу і дуже часто", - з посмішкою каже Настя.

Анастасія Іванюк (Фото: пресслужба)

І як схуднути до літа?

Насправді каже акторка, вона сама тільки починає розбиратися в цьому питанні.

"Особисто для себе я вибрала такий шлях — хочу бачити в дзеркалі красиве тіло завжди, а не тільки влітку. Таким чином, стимул для занять спортом є завжди. І звичайно, не варто забувати, що спорт — це не тільки про красу, але і про здоров'я. Мені не хочеться до сорока років ходити з хворим серцем і спиною, тому... працюю на випередження!" – розповіла нам Іванюк.

Анастасія Іванюк (Фото: пресслужба)