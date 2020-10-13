Український репер записав унікальний трек: є лише один шлях - це праця

Rowskie несе в українську музику новий жанр
Київський артист Rowskie випустив відео на трек "Рудбой, працюй". Це відео, як і сама композиція, є свого роду унікальним явищем для української музичної сцени.
Справа у тому, що хлопець працює в британському жанрі грайм, який хоч і виник ще на початку нульових, та до нашої культури добрався порівняно недавно - після виходу кримінальній комедії Гая Річі "Джентльмени".
Таким чином, Rowskie - один з перших, хто наважився прищепити грайм-естетику українській реп-сцені.
"Цим відео я хотів сказати одне: чим би ти не займався, є лише один шлях - це праця. Тому що за всіма іменами, брендами, компаніями, музичними колективами, що досягають успіху, є довга і тривала історія, яку зазвичай люди не помічають і не знають. Через терни до зірок! Насолоджуйся дорогою, навіть якщо вона часом буває дуже складною", - коментує сам артист.
Rowskie випустив відео на трек "Рудбой, працюй"
Текст треку "Рудбой, працюй":
Кожен мій крок до мікро штовхає до спогадів, ким я був до
“Боже дай мені сил стати феноменальним емсі”
Такими молитвами я починав свій ранок – трохи не як усі
Було важко бути емсі, прокинувшись не в Теннессі.
Афірмації у голові – тримали зв”язок із моєю musique
Студентські роки – хасл двадцять чотири на сім
Три одночасних місця роботи – проте уся ніч у пошуках рим
Моя підсвідомість заперечувала того часу плин.
Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!
Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!
…workout
Через терні до зір – інакше ніяк; де мікрофон - то вічний маяк
Жага бути там, жага робити так щоби палало усе, щоби сіяло лице
Позаяк, хотів бути чесним до себе – щоби робити значимі речі,
Будувати ком'юніті тут і для тебе.
Тому і понині я вірю у небо, кожен твій успіх має стати кредо
Твоя мрія і ти – одне ціле, все просто як чорне і біле.
Єдиний час – це зараз, єдине місце – тут,
Використай цей звук - як ненаписаний статут.
Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!
Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!
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