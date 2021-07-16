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"Україна - це ми": Бужинська зворушила фото і відео з дитячого фестивалю у Болгарії

Автор: Lite

Популярна українська співачка Катерина Бужинська після пандемії відновила проведення міжнародного літнього фестивалю "Під сонцем Болгарії" (раніше називався "Україна - це ми"), що популяризує українську культуру у світі.

Цього року діти з різних країн змагалися у виконанні україномовних пісень різних епох. Як пройшов фестиваль - читайте у нашому матеріалі нижче.

Одна з умов участі у фестивалі для дітей з різних країн - виконати пісню українською мовою. Крім вокалістів на фестивалі також були представлені конкурсанти в номінаціях "Хореографія", "Образотворче мистецтво", "Театральне мистецтво".

Гран-прі фестивалю в категорії "Вокал" отримав Стрехо Мирослав, а в категорії хореографія - ансамбль "Любисток". Ці діти отримали головний приз - путівки на відпочинок в Болгарії.

Також серед переможців дитячого щорічного фестивалю значаться такі імена: Діана Охотнікова, Єва Кармазіна, Артем Горбатюк і Олександра Головко.

За словами Бужинської, в цьому році учасники фестивалю були набагато сильніші, ніж в минулих роках, видно було, що на підготовку у конкурсантів було аж цілих два роки.

"Діти - не тільки наше сьогодення, а й наше майбутнє. Завдяки культурі, в тому числі і музичній, ми прищеплюємо їм правильні цінності. Мене неймовірно зворушили деякі виступи учасників, були мурашки по шкірі і непередавана гордість за нашу країну і надзвичайно талановитих дітей. У такі хвилини навертаються сльози радості", - коментує Катерина.

А одним із найбільш зворушливих моментів для артистки під час фестивалю було прохання однієї з конкурсанток акапельно заспівати з нею хіт "Україна - це ми".

Фото: Катерина Бужинська з учасниками фестивалю (прес-служба співачки)

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Екатерина Бужинская