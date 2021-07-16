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"Україна - це ми": Бужинская растрогала фото и видео с детского фестиваля в Болгарии

Автор: Lite

Популярная украинская певица Екатерина Бужинская после пандемии возобновила проведение международного летнего фестиваля "Під сонцем Болгарії" (ранее назывался "Україна - це ми"), который популяризирует украинскую культуру в мире.

В этом году дети из разных стран соревновались в исполнении украиноязычных песен разных эпох. Как прошел фестиваль - читайте в нашем материале ниже.

Одно из условий участия в фестивале для детей из разных стран - исполнить песню на украинском языке. Кроме вокалистов на фестивале также были представлены конкурсанты в номинациях "Хореография", "Изобразительное искусство", "Театральное искусство".

Гран-при фестиваля в категории "Вокал" получил Стрехо Мирослав, а в категории хореография - ансамбль "Любисток". Эти дети получили главный приз - путевки на отдых в Болгарии.

Также среди победителей детского ежегодного фестиваля значатся такие имена: Диана Охотникова, Ева Кармазина, Артем Горбатюк и Александра Головко.

По словам Бужинской, в этом году участники фестиваля были намного сильнее, чем в прошлых годах, видно было, что на подготовку у конкурсантов было аж целых два года.

"Дети - не только наше настоящее, но и наше будущее. Благодаря культуре, в том числе и музыкальной, мы прививаем им правильные ценности. Меня невероятно тронули некоторые выступления участников, бежали мурашки по коже и была непередаваемая гордость за нашу страну и талантливых детей. В такие минуты наворачиваются слезы радости", - комментирует Екатерина.

А одним из самых трогательных моментов для артистки во время фестиваля была просьба одной из конкурсанток акапельно спеть с ней хит "Україна - це ми".

Фото: Екатерина Бужинская с участниками фестиваля (пресс-служба певицы)

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Екатерина Бужинская