Як поліпшити своє життя: 10 порад від переможниці "Холостяка"

На знімках Анна і Михайло зображені сидячими на траві, а за їх спинами - атмосферний туман. Екс-"Холостяк" ніжно обіймає обраницю, а та щасливо посміхається.

Анна Богдан і Михайло Заливако щасливі разом (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Далі турагент запропонувала мотивуючі рекомендації.

"Ми самі ускладнюємо своє життя, хоча рішення завжди поруч, але ми його не помічаємо", - зазначила дівчина.

10 порад від Анни Богдан, щоб поліпшити своє життя:

1. Спробуй щовечора аналізувати минулий день. Що тобі вдалося? Що - ні? Як потрібно було зробити так, щоб все вийшло ідеально?



2. Присвячуй читанню хоча б 30 хвилин кожен день.



3. Частіше читай добірки цитат. Це - концентроване зібрання мудрості.

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4. Вибирай собі "корисну пораду дня" і застосовуй.



5. Будь спостережливішою. Стеж за всім, що відбувається навколо тебе. Навколишнє життя - відмінне джерело для нового досвіду і нових ідей.

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6. Не упускай жодної ідеї, що приходить тобі в голову. Записуй кожну - якщо навіть не вийде реалізувати її відразу, ти можеш повернутися до неї потім.



Анна Богдан поділилася мотивуючими порадами (фото: instagram.com/hannastorozhuk)⠀

7. Бери більше від оточуючих тебе людей. Навколо тебе - кругообіг прикладів, ідей, слів, відносин, помилок, досвіду. Помічай і використовуй на свою користь.

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8. Завжди носи з собою книгу або журнал. Таким чином ти використовуєш на свою користь будь-який проміжок часу, який раніше міг пропасти даром - час в дорозі, черги, в очікуванні результатів.

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9. Роздумуй. Візьми це в звичку. Це - і "гімнастика для мізків", і відмінна можливість вносити ясність в твої дії.

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10. Обов'язково прописуйте свої основні і проміжні цілі з датами. Ви повинні точно усвідомлювати, що і коли у вас буде.