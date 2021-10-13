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Как улучшить свою жизнь: 10 советов от победительницы "Холостяка"

Автор: Марина Настевич

Победительница реалити "Холостяк 11" Анна Богдан счастлива в отношениях с главным героем Михаилом Заливако. Пара живет вместе, много путешествует и выглядит очень счастливой. Девушка любит общаться с поклонниками в сети - так, она решила поделиться советами, которые помогут им улучшить свою жизнь.

Полезной информацией, а также романтическими осенними фото с любимым Богдан поделилась на своей странице в Instagram.

На снимках Анна и Михаил запечатлены сидящими на траве, а за их спинами - атмосферный туман. Экс-"Холостяк" нежно обнимает избранницу, а та счастливо улыбается.

Анна Богдан и Михаил Заливако счастливы вместе (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Далее турагент предложила мотивирующие рекомендации.

"Мы сами усложняем свою жизнь, хотя решение всегда рядом, но мы его не замечаем", - отметила девушка.

10 советов от Анны Богдан, чтобы улучшить свою жизнь:

1. Попробуй каждый вечер анализировать прошедший день. Что тебе удалось? Что — нет? Как нужно было сделать так, чтобы все получилось идеально?

2. Посвящай чтению хотя бы 30 минут каждый день.

3. Почаще читай подборки цитат. Это - концентрированное собрание мудрости.

4. Выбирай себе “полезный совет дня” и применяй.

5. Будь наблюдательнее. Следи за всем, что происходит вокруг тебя. Окружающая жизнь - отличный источник для нового опыта и новых идей.

6. Не упускай ни одной идеи, что приходит тебе в голову. Записывай каждую - если даже не получится реализовать ее сразу, ты можешь вернуться к ней потом.


Анна Богдан поделилась мотивирующими советами (фото: instagram.com/hannastorozhuk)⠀

7. Бери больше от окружающих тебя людей. Вокруг тебя - круговорот примеров, идей, слов, отношений, ошибок, опыта. Замечай и используй в свою пользу.

8. Всегда носи с собой книгу или журнал. Таким образом ты используешь в свою пользу любой промежуток времени, который раньше мог пропасть даром - время в дороге, очереди, в ожидании результатов.

9. Размышляй. Возьми это в привычку. Это - и “гимнастика для мозгов”, и отличная возможность вносить ясность в твои действия.

10. Обязательно прописываете свои основные и промежуточные цели с датами.
Вы должны точно осознавать, что и когда у вас будет.

Напомним, что Михаил Заливако и Анна Богдан покорили романтичным осенним фотосетом.

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ХолостякМихаил Заливако