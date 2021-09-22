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Ума Турман вперше розповіла про зроблений аборт: мій темний секрет

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США, Середа 22 вересня 2021 20:20
Ума Турман вперше розповіла про зроблений аборт: мій темний секрет Ума Турман (фото: instagram.com/umathurman)
Автор: RBC.UA

51-річна голлівудська актриса Ума Турман зробила сміливу заяву. Зірка зізналася, що в юності зробила аборт.

Зважитися на такий крок було непросто, але Ума Турман своїм прикладом хотіла показати, що жінка повинна мати свободу вибору.

Таку заяву Турман зробила у відповідь на заборону на переривання вагітності в Техасі. Сьогодні вже багатодітна мама (у Уми є син і дочка від колишнього чоловіка, актора Ітона Хоука, а також дочка від романа з фінансистом Арпадом Бюссоном) відкрито заявила, що дітей у неї могло бути четверо.

За словами актриси, аборт їй довелося зробити ще в підлітковому віці. В інтерв'ю Турман підкреслила, що дівчатам і жінкам необхідний вибір, щоб вони змогли захистити себе.

Ума Турман вперше розповіла про зроблений аборт: мій темний секретУма Турман вперше розповіла про зроблений аборт: мій темний секретУма Турман з дітьми (фото: instagram.com/umathurman)

"Цей закон - це ще один дискримінаційний інструмент проти тих, хто перебуває в економічно невигідному становищі", - вважає Турман. Адже по суті, міркує Ума, забезпечені жінки знайдуть шлях, як зробити це, а жінки з бідних верств населення будуть змушені народжувати дітей, про яких не зможуть в результаті піклуватися.

"До сьогоднішнього дня це було моїм найтемнішим секретом. Зараз мені 51 рік, і я розповідаю вам це з дому, де я виростила трьох дітей, якими шалено пишаюся", - заявила улюблениця Квентіна Тарантіно.

Раніше ми писали про нового бойфренда Уми Турман, якого вона зустріла на карантині.

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