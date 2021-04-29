Ось так знищують конкурентів: Могилевська боляче "вжалила" Jerry Heil
Наталя Могилевська ділиться з шанувальниками інсайтами і власними думками, як використовувати скрутні обставини і обмеження з користю для себе і пошуку нових можливостей . Але не завжди вони знаходять належний відгук, а іноді викликають палкі суперечки в мережі. До слова, сама співачка використовувала локдаун для самопізнання і можливості духовного зростання, а також не забула і про роботу.
Так, колега Наталії, Jerry Heil (Яна Шемаева) показала в Instagram бекстейдж зі зйомок кулінарного шоу "Майстер Шеф", де вона впритул зіткнулася з Могилевською і навіть "постраждала" від її рук.
Наталя запропонувала колезі понюхати букет із зелені і кульбаб, попередивши, що там є кропива. Яна занурилася носом в пучок і ужалилася.
"Ось так знищують конкурентів. Прости мене, зайка", – прокоментувала Могилевська, обіймаючи розгублену співачку.
"Я чула, що з шоу-бізнесу виганяють жорстко, але не знала, що так", – жартома відреагувала Jerry Heil.
Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська розсекретила свою дієту і поділилася досвідом схуднення.