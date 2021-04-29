Вот так уничтожают конкурентов: Могилевская больно "ужалила" Jerry Heil

Наталья могилевская делится с поклонниками инсайтами и собственными мыслями, как использовать затруднительные обстоятельства и ограничения с пользой для себя и поиска новых возможностей . Но не всегда они находят должный отклик, а иногда вызывают жаркие споры в сети . К слову, сама певица использовала локдаун для самопознания и возможности духовного роста, а также не забыла и о работе.

Так, коллега Натальи, Jerry Heil (Яна Шемаева) показала в Instagram бэкстейдж со съемок кулинарного шоу "Мастер Шеф", где она вплотную столкнулась с Могилевской и даже "пострадала" от ее рук.

Наталья предложила коллеге понюхать букет из зелени и одуванчиков, предупредив, что там есть крапива. Яна уткнулась носом в пучок и ужалилась.

"Вот так уничтожают конкурентов. Прости меня, зайка", – прокомментировала Могилевская, обнимая растерянную певицу.



"Я слышала, что из шоу-бизнеса выгоняют жестко, но не знала, что так", – в шутку отреагировала Jerry Heil.