RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ось так знищують конкурентів: Могилевська боляче "вжалила" Jerry Heil

Автор: Lite

Наталя Могилевська ділиться з шанувальниками інсайтами і власними думками, як використовувати скрутні обставини і обмеження з користю для себе і пошуку нових можливостей . Але не завжди вони знаходять належний відгук, а іноді викликають палкі суперечки в мережі. До слова, сама співачка використовувала локдаун для самопізнання і можливості духовного зростання, а також не забула і про роботу.

Так, колега Наталії, Jerry Heil (Яна Шемаева) показала в Instagram бекстейдж зі зйомок кулінарного шоу "Майстер Шеф", де вона впритул зіткнулася з Могилевською і навіть "постраждала" від її рук.

Наталя запропонувала колезі понюхати букет із зелені і кульбаб, попередивши, що там є кропива. Яна занурилася носом в пучок і ужалилася.

"Ось так знищують конкурентів. Прости мене, зайка", – прокоментувала Могилевська, обіймаючи розгублену співачку.

"Я чула, що з шоу-бізнесу виганяють жорстко, але не знала, що так", – жартома відреагувала Jerry Heil.

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська розсекретила свою дієту і поділилася досвідом схуднення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Наталя МогилевськаJerry Heil