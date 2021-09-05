Прискорює старіння і вбиває імунітет: дружина Комарова навчила ефективно боротися зі стресом

Олександра показала фото в спортивному комплекті: меланжевому топі і лосинах. Дівчина розташувалася в одній з основних асан і прикрила очі.

Вона зазначила, що в цейтноті звикли жити багато людей і навіть не помічають стрімкого ритму, який змушує нервувати і хвилюватися. Потім "підтягується" безсоння, а слідом за нею і більш серйозні проблем зі здоров'ям, від яких страждає весь організм.

Олександра Кучеренко знає, як поборот стрес (фото: instagram.com/aakucherenko)

"У такому стані дехто живе місяцями, поки не отримає серйозні проблеми зі здоров'ям. Стрес впливає на імунітет, вагу, всі фізіологічні і психічні функції організмі і, доведено, - навіть прискорює старіння", - запевнила дівчина.

Олександра виробила для себе наступні правила, що допомагають ефективно боротися зі стресом і не давати йому найменшого шансу:

Не дивитися в гаджети перед сном. Вони випромінюють блакитне світло, що викликає почуття тривоги і впливає на біологічний годинник.

Не ставити телефон на вібрацію, а включати "нічний режим". Є дуже мало термінових повідомлень, не доживуть до ранку. Ніщо не повинно заважати добре спати.

Спорт допомагає Олександрі підтримувати фізечне та ментальне здоров'я (фото: instagram.com/aakucherenko)

Олександра закликала періодично здавати аналізи на рівень кортизолу, щоб контролювати свій гормон стресу, а також порадила більше займатися спортом.

"Я помітила, що коли тренуюся, то відчуваю, як змінюється робота мозку - він немов очищається від усього зайвого, віддаючи все в м'язи. Особливо люблю заняття в басейні.

Практикувати йогу і медитацію. Я ще вчуся технікам, допомагають розслабитися на повну і увійти в стан спокою. Але поки краще виходить почитати один книгу. Це теж варіант", - зазначила вона.

І, звичайно ж, дружина Дмитра радить подорожувати, причому не обов'язково в далекі країни. "Можна ненадовго і далеко. Але отримати нові позитивні емоції і змінити картинку на час. Навіть якщо ви так само ляжете на ліжко біля телевізора, але вже в іншому місці", - запропонувала альтернативний варіант для ледачих вона.