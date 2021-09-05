Ускоряет старение и убивает иммунитет: жена Комарова научила эффективно бороться со стрессом

Александра показала фото в спортивном комплекте: меланжевом топе и лосинах. Девушка расположлась в одной из основных асан и прикрыла глаза.

Она отметила, что в цейтноте привыкли жить многие и даже не замечают стремтельного ритма, котоый заставляет нервничать и волноваться. Затем "подтягивается" бессонница, а вслед за ней и более серьезные проблем со здоровьем, от которых страдает весь организм.

Александра Кучеренко знает, как побороть стресс (фото: instagram.com/aakucherenko)

"В таком состоянии некоторые живет месяцами, пока не получит серьезные проблемы со здоровьем. Стресс влияет на иммунитет, вес, все физиологические и психические функции организме и, доказано, - даже ускоряет старение", - заверила девушка.

Александра выработала для себя следующие правила, помогающие эффективно бороться со стрессом и не давать ему малейшего шанса:

Не смотреть в гаджеты перед сном. Они излучают голубой свет, что вызывает чувство тревоги и влияет на биологические часы.

Не ставить телефон на вибрацию, а включать "ночной режим". Есть очень мало срочных сообщений, не доживут до утра. Ничто не должно мешать хорошо спать.

Спорт помогает Александре поддерживать физическое и ментальное здоровье (фото: instagram.com/aakucherenko)

Александра призвала периодически сдавать анализы на уровень кортизола, чтобы контролировать свой гормон стресса, а также посоветовалабольше заниматься спортом.

"Я заметила, что когда тренируюсь, то чувствую, как меняется работа мозга - он словно очищается от всего лишнего, отдавая все в мышцы. Особенно люблю занятия в бассейне.

Практиковать йогу и медитацию. Я еще учусь техникам, помогают расслабиться на полную и войти в состояние покоя. Но пока лучше получается почитать один книгу. Это тоже вариант", - отметила она.

И, конечно же, жена Дмитрия советует путешествовать, причем не обязательно в дальние страны. "Можно ненадолго и далеко. Но получить новые положительные эмоции и изменить картинку на время. Даже если вы так же ляжете на кровать у телевизора, но уже в другом месте", - предложила альтернативный вариант для ленивых она.