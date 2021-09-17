Ранкове перевтілення: Настя Каменських показала, як виглядає до і після макіяжу

Так, спочатку Настя з'являється в кадрі, лежачи в ліжку в одному лише білому рушнику. На обличчі у неї срібляста маска, а волосся зібране в недбалий пучок. Після чого співачка знімає маску і показує обличчя без краплі макіяжу.

У другій частині відео Каменських постала вже в білому брючному костюмі і з ефектним макіяжем з акцентом на очі, а також укладеним волоссям. Артистка жує гумку і підморгує на камеру.

"Гей, ти. Доброго ранку", - підписала співачка відео англійською мовою.

Думки підписників про даний ролик розділилися. Деякі назвали Настю кривлякою, інші ж почали захоплюватися її красою.