Ранкове перевтілення: Настя Каменських показала, як виглядає до і після макіяжу

Настя Каменських продовжує підкорювати популярну серед зірок шоу-бізнесу соцмережу TikTok, де у співачки вже більше 2 мільйонів фоловерів. Деякі ролики вона викладає і на інших майданчиках - так, артистка показала своє ранкове перевтілення.
У своєму Instagram зірка виклала кумедне відео, в якому вона "наводить красу" в ліжку після пробудження.
Так, спочатку Настя з'являється в кадрі, лежачи в ліжку в одному лише білому рушнику. На обличчі у неї срібляста маска, а волосся зібране в недбалий пучок. Після чого співачка знімає маску і показує обличчя без краплі макіяжу.
У другій частині відео Каменських постала вже в білому брючному костюмі і з ефектним макіяжем з акцентом на очі, а також укладеним волоссям. Артистка жує гумку і підморгує на камеру.
"Гей, ти. Доброго ранку", - підписала співачка відео англійською мовою.
Думки підписників про даний ролик розділилися. Деякі назвали Настю кривлякою, інші ж почали захоплюватися її красою.
Нагадаємо, раніше Потап зізнався, чому проти спілкування Каменських зі своєю колишньою дружиною Іриною Горовою.