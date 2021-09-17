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Ранкове перевтілення: Настя Каменських показала, як виглядає до і після макіяжу

Автор: Марина Настевич

Настя Каменських продовжує підкорювати популярну серед зірок шоу-бізнесу соцмережу TikTok, де у співачки вже більше 2 мільйонів фоловерів. Деякі ролики вона викладає і на інших майданчиках - так, артистка показала своє ранкове перевтілення.

У своєму Instagram зірка виклала кумедне відео, в якому вона "наводить красу" в ліжку після пробудження.

Так, спочатку Настя з'являється в кадрі, лежачи в ліжку в одному лише білому рушнику. На обличчі у неї срібляста маска, а волосся зібране в недбалий пучок. Після чого співачка знімає маску і показує обличчя без краплі макіяжу.

У другій частині відео Каменських постала вже в білому брючному костюмі і з ефектним макіяжем з акцентом на очі, а також укладеним волоссям. Артистка жує гумку і підморгує на камеру.

"Гей, ти. Доброго ранку", - підписала співачка відео англійською мовою.

Думки підписників про даний ролик розділилися. Деякі назвали Настю кривлякою, інші ж почали захоплюватися її красою.

  • Знімаєш маску, а там - Потап...
  • А жуйку обов'язково при цьому колгоспно жувати?
  • Зараз не дуже зрозуміло, чи то співаки, чи то блазні.
  • Кривляка
  • Я Вами захоплююся! Ви дуже красива. А що за маска?
  • У масці краще було
  • Крутишка
  • Хороша
  • Красуня
  • Така життєрадісна і мила Зірочка
  • Ви неймовірно красива
  • На Джей Ло схожа

Нагадаємо, раніше Потап зізнався, чому проти спілкування Каменських зі своєю колишньою дружиною Іриною Горовою.

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Настя Каменських