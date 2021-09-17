Утреннее перевоплощение: Настя Каменских показала, как выглядит до и после макияжа

Так, сначала Настя появляется в кадре, лежа в кровати в одном лишь белом полотенце. На лице у нее серебристая маска, а волосы собраны в небрежный пучок. После чего певица снимает маску и показывает лицо без капли макияжа.

Во второй части видео Каменских предстала уже в белом брючном костюме и с эффектным макияжем с акцентом на глаза, а также уложенными волосами. Артистка жует жвачку и подмигивает на камеру.

"Эй, ты. Доброе утро", - подписала певица видео на английском языке.

Мнения подписчиков о данном ролике разделились. Некоторые назвали Настю кривлякой, другие же принялись восхищаться ее красотой.