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Утреннее перевоплощение: Настя Каменских показала, как выглядит до и после макияжа

Автор: Марина Настевич

Настя Каменских продолжает покорять популярную среди звезд шоу-бизнеса соцсеть TikTok, где у певицы уже более 2 миллионов фолловеров. Некоторые ролики она выкладывает и на других площадках - так, артистка показала свое утреннее перевоплощение.

В своем Instagram звезда выложила забавное видео, в котором она "наводит красоту" в постели после пробуждения.

Так, сначала Настя появляется в кадре, лежа в кровати в одном лишь белом полотенце. На лице у нее серебристая маска, а волосы собраны в небрежный пучок. После чего певица снимает маску и показывает лицо без капли макияжа.

Во второй части видео Каменских предстала уже в белом брючном костюме и с эффектным макияжем с акцентом на глаза, а также уложенными волосами. Артистка жует жвачку и подмигивает на камеру.

"Эй, ты. Доброе утро", - подписала певица видео на английском языке.

Мнения подписчиков о данном ролике разделились. Некоторые назвали Настю кривлякой, другие же принялись восхищаться ее красотой.

  • Снимаешь маску, а там – Потап...
  • А жвачку обязательно при этом колхозно жевать?
  • Сейчас не очень понятно, то ли певцы, то ли шуты.
  • Кривляка
  • Я Вами восхищаюсь! Вы очень красивая. А что за маска?
  • В маске лучше было
  • Крутышка
  • Хороша
  • Красотка
  • Такая жизнерадостная и милая звездочка
  • Ви неймовірно красива
  • На Джей Ло похожа

Напомним, ранее Потап признался, почему против общения Каменских со своей бывшей женой Ириной Горовой.

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Настя Каменских