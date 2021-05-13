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У вузькому корсеті: Кім Кардашьян похвалилася осикою талією і апетитними формами

Автор: Lite

Кім Кардашьян показала новий стильний образ, в якому її знаменита фігура "пісочний годинник" стала ще більш спокусливою.

Галерея з новими знімками Кім викликала в мережі фурор.

Кім позує на фото у відвертому шкіряному корсеті з виразним ліфом, який підкреслив її пишні груди. А також замшевих розкльошених брюках, облягаючих на стегнах. Лук доповнила підвіска з великим хрестом, крихітна сумочка в тон штаням. А також, зрозуміло, макіяж з чітким стробінгом і укладка в дусі всіх сестер Кардашьян-Дженнер.

"Така чудова", "Ідеальна", "Ти моя любов", "Просто вау", "Ти така красива!", - тут же відреагували фанати.

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Схоже, Кім знайшла справжню розраду і підтримку в армії фанатів. Адже після розлучення кількість фоловерів знаменитості стало в рази більше. Сама зірка вже відійшла від таких змін в особистому житті і навіть знайшла свої плюси в тому, що відбувається. Так, близьке до сім'ї Кардашьян оточення розповіло пресі, що вона нарешті отримала свободу і полегшення.

"Кім зараз на сьомому небі від щастя. Вона дійсно любить Каньє і постійно турбується про нього, але вона розуміє, що вона не його мати, і вона не може змусити його робити щось, щоб подбати про себе. Вона, нарешті, може насолоджуватися собою, і світ відкривається. Ось чому вона виходить, розважається, і, нарешті, добре проводить час", - розповів інсайдер.

Раніше Кім позувала у крихітній міні-спідниці з захисним принтом.

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