Не впізнати: Ксенія Мішина шокувала фанатів кардинальною зміною стилю

"Холостячка" Ксенія Мішина має особливий вплив на чоловіків. Наприклад, закоханий у неї телеведучий розмалював своє авто її портретом. Але це не означає, що Ксенія завжди купалася в компліментах і доброму відношенні, актрисі довелося зіштовхнутися з насильством.

Але сьогодні у Мішиной гарний настрій, вона виставила у своєму Instagram фото з короткою зачіскою "під хлопчика", світле волосся, худі, Ксенію не впізнати! Як виявилося, актриса вирішила зробити фото під одного з учасників "Холостячки", який покинув проект.

"Андрій Шатирко пішов з проекту, але його частинка залишилася в кожному з нас! Продовжіть в коментарях фразу: "якби я був Шатирко, то...", - написала Мішина.

Ксенія Мішина і її спойлер (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

Фанати кинулися писати свої варіанти, а також "подякували" зірці за спойлер, деякі дивляться проект в інтернеті - і результатів шоу поки що не знали.

Нагадаємо, що на проекті киплять пристрасті, так, Ксенія вже звинуватила у брехні одного з учасників, Назара Дзивульского. Виявилося, що чоловік відмовився від власного сина Платона, і мати хлопчика, Людмила була змушена ростити його одна. При цьому Назар позиціонував себе як уважний і турботливий батько. Актриса вирішила особисто прокоментувати траплялося на сторінці Instagram.