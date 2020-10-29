Закоханий у "Холостячку" телеведучий розмалював своє авто її портретом

Учасник шоу "Холостячка" присвятив Ксенії Мішиній портрет на своєму авто

"Холостячка" стартувала на СТБ 23 жовтня і вже приковує увагу українців. За серце красуні-актриси Ксенії Мішиної будуть по п'ятницях боротися чоловіки. Але один з них - телеведучий Андрій Шатирко - вирішив піти на випередження і набив на своє авто портрет дівчини.

Хлопець поділився результатом у своєму Instagram. Андрій каже, що давно закоханий у Ксенію і таким чином вирішив висловити свої почуття.

На фото Шатирко сидить на даху білого спорткара, а на дверях красується портрет Ксенії Мішиної.

"Ми створюємо реальність в наших снах. Вчора мені наснилася ця ідея, сьогодні вона вже реалізована", - написав телеведучий.

Учасник "Холостячки" розмалював своє авто портретом Ксенії Мішиної (фото: instagram.com/andrew_shatyrko)

Андрію 28 років. Він блогер, співак і ведучий бекстейджу у проекті "Танці з зірками". У танцювальному шоу хлопець брав у Ксенії інтерв'ю і між ними навіть виникла симпатія.

Нагадаємо, що під час першої церемонії троянд Ксенія повинна була вибрати 11 чоловіків з 16 учасників. Ними стали:

Андрій Рибак

Сергій Кирієнко

Євген Ковтуненко

Ігор Бабко

Костянтин Скрипачук

Андрій Шатирко

Олексій Тригубенко

Ілля Рибальченко

Володимир Оксамитний

Артем Шепель

Назар Дзивульський

Олександр Эллерт

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина висловилася про знайомство з претендентами в шоу "Холостячка".