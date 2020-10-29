Закоханий у "Холостячку" телеведучий розмалював своє авто її портретом
Учасник шоу "Холостячка" присвятив Ксенії Мішиній портрет на своєму авто
"Холостячка" стартувала на СТБ 23 жовтня і вже приковує увагу українців. За серце красуні-актриси Ксенії Мішиної будуть по п'ятницях боротися чоловіки. Але один з них - телеведучий Андрій Шатирко - вирішив піти на випередження і набив на своє авто портрет дівчини.
Хлопець поділився результатом у своєму Instagram. Андрій каже, що давно закоханий у Ксенію і таким чином вирішив висловити свої почуття.
На фото Шатирко сидить на даху білого спорткара, а на дверях красується портрет Ксенії Мішиної.
"Ми створюємо реальність в наших снах. Вчора мені наснилася ця ідея, сьогодні вона вже реалізована", - написав телеведучий.
Учасник "Холостячки" розмалював своє авто портретом Ксенії Мішиної (фото: instagram.com/andrew_shatyrko)
Андрію 28 років. Він блогер, співак і ведучий бекстейджу у проекті "Танці з зірками". У танцювальному шоу хлопець брав у Ксенії інтерв'ю і між ними навіть виникла симпатія.
Нагадаємо, що під час першої церемонії троянд Ксенія повинна була вибрати 11 чоловіків з 16 учасників. Ними стали:
- Андрій Рибак
- Сергій Кирієнко
- Євген Ковтуненко
- Ігор Бабко
- Костянтин Скрипачук
- Андрій Шатирко
- Олексій Тригубенко
- Ілля Рибальченко
- Володимир Оксамитний
- Артем Шепель
- Назар Дзивульський
- Олександр Эллерт
Раніше ми писали, що Ксенія Мішина висловилася про знайомство з претендентами в шоу "Холостячка".