Не впізнати: знамениті брюнетки, які раптом вирішили стати блондинками
57-річна Моніка Беллуччі поділилася постером до нового фільму зі своєю участю - The Girl in The Fountain. Цікаво, що актриса приміряла новий образ, представивши в образі блондинки. Такі зміни зіграли на руку кінодіві, зробивши її образ спокусливим і яскравим. І раніше Моніка вже проробляла цей трюк не раз.
Цікаво, що багато хто з знаменитих брюнеток не змогли втриматися від спокуси перейти на світлу сторону.
Не так давно ми писали про те, що блондинки масово перефарбовуються в "дорогих" брюнеток. А тепер простежуємо й іншу тенденцію. Мало хто із знаменитих темноволосих дівчат не пробував себе в ролі блондинки. Оцінюємо, кому цей образ більше до лиця!
Алексіс Рен (фото: instagram.com/alexisren)Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
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