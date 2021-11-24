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Не впізнати: знамениті брюнетки, які раптом вирішили стати блондинками

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Середа 24 листопада 2021 21:11
Не впізнати: знамениті брюнетки, які раптом вирішили стати блондинками Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Ольга Турчанікова

57-річна Моніка Беллуччі поділилася постером до нового фільму зі своєю участю - The Girl in The Fountain. Цікаво, що актриса приміряла новий образ, представивши в образі блондинки. Такі зміни зіграли на руку кінодіві, зробивши її образ спокусливим і яскравим. І раніше Моніка вже проробляла цей трюк не раз.

Цікаво, що багато хто з знаменитих брюнеток не змогли втриматися від спокуси перейти на світлу сторону.

Не так давно ми писали про те, що блондинки масово перефарбовуються в "дорогих" брюнеток. А тепер простежуємо й іншу тенденцію. Мало хто із знаменитих темноволосих дівчат не пробував себе в ролі блондинки. Оцінюємо, кому цей образ більше до лиця!

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Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)Не впізнати: знамениті брюнетки, які раптом вирішили стати блондинками

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Не впізнати: знамениті брюнетки, які раптом вирішили стати блондинкамиЕмілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

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