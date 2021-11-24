Не впізнати: знамениті брюнетки, які раптом вирішили стати блондинками

57-річна Моніка Беллуччі поділилася постером до нового фільму зі своєю участю - The Girl in The Fountain. Цікаво, що актриса приміряла новий образ, представивши в образі блондинки. Такі зміни зіграли на руку кінодіві, зробивши її образ спокусливим і яскравим. І раніше Моніка вже проробляла цей трюк не раз.

Цікаво, що багато хто з знаменитих брюнеток не змогли втриматися від спокуси перейти на світлу сторону.

Не так давно ми писали про те, що блондинки масово перефарбовуються в "дорогих" брюнеток. А тепер простежуємо й іншу тенденцію. Мало хто із знаменитих темноволосих дівчат не пробував себе в ролі блондинки. Оцінюємо, кому цей образ більше до лиця! Алексіс Рен (фото: instagram.com/alexisren) Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid) Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow) Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner) Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore) Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel) Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)