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Вакарчук анонсував сюрприз українцям: уже зовсім скоро

Автор: Lite

Святослав Вакарчук і його гурт "Океан Ельзи" анонсували нову пісню, яка отримає назву "Без тебе мене нема". Прем'єра відео на абсолютно нову композицію культових українських рокерів відбудеться вже цієї п'ятниці, 12 лютого.

Про це сам Вакарчук написав у своєму Twitter-аккаунті.

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Як видно, ролик на композицію буде виконаний у мультиплікаційній манері. А головним героєм відео стане милий анімаційний котик.

Трейлер нового кліпу Вакарчука і Ко

Юзери з нетерпінням чекають на свіже творіння улюблених артистів.

  • Яка я рада! Я щаслива! Я почую знову нову пісню неймовірного ОЕ! Я знаю, пісня крута! Ура!
  • Meow!
  • Хто це там такий маленький?
  • Чекаємо з нетерпінням!
  • Впевнена, це буде черговий шедевр від найкращого гурту у світі!
  • Дуже схоже на ранні роботи ОЕ. Тому має бути дуже цікаво. Чекаєм.
  • Сподіваюся, Славко не розчарує.

Раніше ми писали, що Вакарчук похвалився талантами своєї 27-річної дочки.

Також не так давно фронтмен "Океану Ельзи" висловився про повернення у політику.

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Новини України Святослав Вакарчук
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