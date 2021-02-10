Вакарчук анонсував сюрприз українцям: уже зовсім скоро

Святослав Вакарчук і його гурт "Океан Ельзи" анонсували нову пісню, яка отримає назву "Без тебе мене нема". Прем'єра відео на абсолютно нову композицію культових українських рокерів відбудеться вже цієї п'ятниці, 12 лютого.
Про це сам Вакарчук написав у своєму Twitter-аккаунті.
Як видно, ролик на композицію буде виконаний у мультиплікаційній манері. А головним героєм відео стане милий анімаційний котик.
Трейлер нового кліпу Вакарчука і Ко
Юзери з нетерпінням чекають на свіже творіння улюблених артистів.
Раніше ми писали, що Вакарчук похвалився талантами своєї 27-річної дочки.
Також не так давно фронтмен "Океану Ельзи" висловився про повернення у політику.