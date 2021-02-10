Вакарчук анонсировал сюрприз украинцам: уже совсем скоро

Святослав Вакарчук и его группа "Океан Ельзи" анонсировали новую песню, которая получит название "Без тебе мене нема". Премьера видео на совершенно новую композицию культовых украинских рокеров состоится уже в эту пятницу, 12 февраля.
Об этом сам Вакарчук написал в своем Twitter-аккаунте.
Как видно, ролик на композицию будет выполнен в мультипликационной манере. А главным героем видео станет милый анимационный котик.
Трейлер нового клипа Вакарчука и Ко
Юзеры с нетерпением ждут свежее творение любимых артистов.
Ранее мы писали, что Вакарчук похвастался талантами своей 27-летней дочери.
Также не так давно фронтмен "Океан Ельзи" высказался о возвращении в политику.