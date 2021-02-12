Вакарчук став котом і вразив українців новим відео: весняний настрій

Гурт "Океан Ельзи" і Святослав Вакарчук 12 лютого презентували нове відео на пісню #БезТебеМенеНема, який був анонсований кілька днів тому.
Анімаційний кліп був представлений на YouTube-каналі культової української рок-команди.
Цікаво, що це перший в історії ОЕ анімований кліп на пісню.
"Мабуть, це найтанцювальніший трек, який ми записували у своєму житті. Ми зробили несподіваний відеоряд і це перше відео "Океану Ельзи", для якого намалювали мультфільм. Режисерка, сценаристка та художниця Оксана Курмаз створила неймовірні образи! Головними героями стала парочка котиків з їх непростими, милими і дуже справжніми стосунками", - коментує Вакарчук.
Нова пісня Вакарчука і ОЕ #БезТебеМенеНема
Текст пісні #БезТебеМенеНема:
Десь там, де нас нема,
В минулому житті,
Я міг би жити там,
У власній простоті,
Але з'явилась ти
Назавжди, мов на мить,
І вже моя душа, мов у вогні кричить.
Чуєш?
Приспів:
Без тебе мене нема,
Без тебе мене нема,
Без тебе холодна ніч
І літо немов зима.
Я знаю все буде добре,
Історія не нова,
Та зараз ти не зі мною,
А без тебе мене нема .
Я міг би стати всім,
Блаженним чи пустим,
Я ліз би по горбам
У свій Єрусалим,
Але з'явилась ти
На мить, мов назавжди,
І хриплий голос мій
Кричить тобі: "не йди".
Чуєш?
Приспів.
У коментарях до відео українці залишають лише позитивні коментарі.
Додамо, що пісня #БезТебеМенеНема увійде до нового альбому ОЕ. Почути її наживо у повноформатному концерті, за прогнозами Святослава, вдасться вже під час великого туру, орієнтовно у 2022 році.
"Ми вже готуємося, щоб у 22-му році зробити великий тур. І продовжуємо роботу над альбомом. Можливо, він буде більшого формату, ніж завжди", - каже артист.
Раніше ми писали, що Вакарчук похвалився талантами своєї 27-річної дочки.
Також не так давно фронтмен "Океану Ельзи" висловився про повернення у політику.