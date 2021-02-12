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Вакарчук став котом і вразив українців новим відео: весняний настрій

Автор: Дмитрий Войналович

Гурт "Океан Ельзи" і Святослав Вакарчук 12 лютого презентували нове відео на пісню #БезТебеМенеНема, який був анонсований кілька днів тому.

Анімаційний кліп був представлений на YouTube-каналі культової української рок-команди.

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Цікаво, що це перший в історії ОЕ анімований кліп на пісню.

"Мабуть, це найтанцювальніший трек, який ми записували у своєму житті. Ми зробили несподіваний відеоряд і це перше відео "Океану Ельзи", для якого намалювали мультфільм. Режисерка, сценаристка та художниця Оксана Курмаз створила неймовірні образи! Головними героями стала парочка котиків з їх непростими, милими і дуже справжніми стосунками", - коментує Вакарчук.

Нова пісня Вакарчука і ОЕ #БезТебеМенеНема

Текст пісні #БезТебеМенеНема:

Десь там, де нас нема,
В минулому житті,
Я міг би жити там,
У власній простоті,
Але з'явилась ти
Назавжди, мов на мить,
І вже моя душа, мов у вогні кричить.
Чуєш?

Приспів:

Без тебе мене нема,
Без тебе мене нема,
Без тебе холодна ніч
І літо немов зима.
Я знаю все буде добре,
Історія не нова,
Та зараз ти не зі мною,
А без тебе мене нема .

Я міг би стати всім,
Блаженним чи пустим,
Я ліз би по горбам
У свій Єрусалим,
Але з'явилась ти
На мить, мов назавжди,
І хриплий голос мій
Кричить тобі: "не йди".
Чуєш?

Приспів.

У коментарях до відео українці залишають лише позитивні коментарі.

  • Я так цього чекала! Пiсня дуже гарна
  • Колаборація ОЕ і котиків - то якраз те, що мені треба було, хоча я не здогадувалась!
  • Кліп з моїми улюбленими котиками!
  • Дуже круто! За котиків окремий респект
  • Атмосферне відео! Весняний настрій. Такі чудові котики. Дякую вам за творчість! Люблю без меж!
  • Чудовий подарунок до Дня святого Валентина!
  • Интересное звучание, свежо, спасибо!
  • З мультиком ідея неочікувана, проте дуже вдала
  • Дякую вам, ОЕ! Я в Сімферополі і слухаю вашу нову пісню!
  • Яка крута пісня. В кожному слові якийсь особливий зміст. І кліп прикольний! Одним словом - топчик!

Додамо, що пісня #БезТебеМенеНема увійде до нового альбому ОЕ. Почути її наживо у повноформатному концерті, за прогнозами Святослава, вдасться вже під час великого туру, орієнтовно у 2022 році.

"Ми вже готуємося, щоб у 22-му році зробити великий тур. І продовжуємо роботу над альбомом. Можливо, він буде більшого формату, ніж завжди", - каже артист.

Раніше ми писали, що Вакарчук похвалився талантами своєї 27-річної дочки.

Також не так давно фронтмен "Океану Ельзи" висловився про повернення у політику.

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Новини України Святослав Вакарчук
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