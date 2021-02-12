Вакарчук стал котом и поразил украинцев новым видео: весеннее настроение

Группа "Океан Ельзи" и Святослав Вакарчук 12 февраля презентовали новое видео на песню #БезТебеМенеНема, который был анонсирован несколько дней назад.
Анимационный клип был представлен на YouTube-канале культовой украинской рок-команды.
Интересно, что это первый в истории ОЕ анимированный клип на песню.
"Наверное, это самый танцевальный трек, который мы записывали в своей жизни. Мы сделали неожиданный видеоряд и это первое видео "Океана Ельзи", для которого нарисовали мультфильм. Режиссер, сценаристка и художница Оксана Курмаз создала невероятные образы! Главными героями стала парочка котиков с их непростыми, милыми и очень настоящими отношениями", - говорит Вакарчук.
Новая песня Вакарчука и ОЕ #БезТебеМенеНема
Текст песни #БезТебеМенеНема:
Десь там, де нас нема,
В минулому житті,
Я міг би жити там,
У власній простоті,
Але з'явилась ти
Назавжди, мов на мить,
І вже моя душа, мов у вогні кричить.
Чуєш?
Приспів:
Без тебе мене нема,
Без тебе мене нема,
Без тебе холодна ніч
І літо немов зима.
Я знаю все буде добре,
Історія не нова,
Та зараз ти не зі мною,
А без тебе мене нема .
Я міг би стати всім,
Блаженним чи пустим,
Я ліз би по горбам
У свій Єрусалим,
Але з'явилась ти
На мить, мов назавжди,
І хриплий голос мій
Кричить тобі: "не йди".
Чуєш?
Приспів.
В комментариях к видео украинцы оставляют только положительные комментарии.
Добавим, что песня #БезТебеМенеНема войдет до нового альбому ОЕ. Услышать ее вживую в полноформатном концерте, по прогнозам Святослава, удастся уже во время большого тура, ориентировочно в 2022 году.
"Мы уже готовимся, чтобы в 22-м году сделать большой тур. И продолжаем работу над альбомом. Возможно, он будет большего формата, чем всегда", - говорит артист.
Презентация песни в прямом эфире
Ранее мы писали, что Вакарчук похвастался талантами своей 27-летней дочери.
Также не так давно фронтмен ОЕ высказался о возвращении в политику.